تموين الأقصر تعلن توافر أكثر من 50% من المقررات التموينية وبدء صرفها للتجار

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن توافر ما يزيد عن 50% من المقررات التموينية، وبدء صرفها خلال الأسبوع الحالى للتجار التموينيين، وذلك حسبما صرح سيد أحمد الطاهر، وكيل مديرية التموين بالأقصر.

وأضاف وكيل مديرية التموين بالأقصر أنه وصلت إلى محافظة الأقصر كميات كبيرة من المقررات، ومتواجدة بالمخازن، بواقع 426 طن أرز، و340 طن سكر، و557 كيلو جراما من الزيت، وتوافر بقية السلع، مشيراً إلى أن هناك حوالى 54 سلعة من المقررات التموينية، وصلت إلى المحافظة بكميات مختلفة، تأتى تباعا على مدار الشهر الجارى.