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محافظ بورسعيد يبحث المخطط الإستراتيجى لتطوير بورفؤاد مع ممثلى الإسكان

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محافظ بورسعيد يبحث المخطط الإستراتيجى لتطوير بورفؤاد مع ممثلى الإسكان محافظ بورسعيد يبحث المخطط الإستراتيجى لتطوير بورفؤاد مع ممثلى الإسكان
أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد لـ"اليوم السابع" أنه عقد اجتماعا مع الدكتورة فهيمة الشاهد وكيل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لعرض المخطط الإستراتيجى لمدينة بورفؤاد من خلال رؤية مستقبلية على أرض الواقع بعد عودة أرض الملاحة التى تقدر مساحتها بـ6 ملايين متر مربع.

وقال المحافظ إن بورفؤاد ستشهد مشروعات تنموية بالتنسيق مع وزارة الإسكان منها مشروعات سكنية وخدمية وترفيهية بجانب المشروعات الحرفية والصناعية.

وأضاف أنه وجه الدعوة بعقد مؤتمر يشارك خلاله جميع المتخصصين لمراجعة جميع البيانات الخاصة مع مراعاة إحلال وتجديد الطرق والصرف الصحى وإنشاء محطة رفع تتلاءم مع الكثافة السكنية التى تشهدها المنطقة.

وأشار المحافظ أن المخطط الإستراتيجى سيكون نموذجيا وطبقا للدراسات المتكاملة التى يشارك فيها كافة القطاعات المتخصصة للنهوض بكل ما هو جديد ليتماشى مع الخطة المستقبلية لشرق بورسعيد.

فيما أكد أن أعمال التطوير ستضع فى الحسبان الخطة المستقبلية لإنشاء مناطق لوجستية وصناعية ومزارع سمكية بهدف إحداث تنمية شاملة للارتقاء بمدينة بورفؤاد.

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