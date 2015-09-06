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صلاح مكاوى عميدًا وعادل سرايا وكيلا لكلية التربية بالإسماعيلية

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صلاح مكاوى عميدًا وعادل سرايا وكيلا لكلية التربية بالإسماعيلية صلاح مكاوى عميدًا وعادل سرايا وكيلا لكلية التربية بالإسماعيلية
أصدر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس قرارا بتعيين الدكتور صلاح مكاوى عميدا لكلية التربية بالإسماعيلية، وكان يعمل وكيلا لكلية التربية بالعريش، والدكتور أحمد سرايا وكيلا لنفس الكلية لشئون الطلاب، وكان يعمل رئيسا لقسم المناهج بتربية العريش.

جاء ذلك عقب تقدم الدكتور شعبان حفنى القائم بأعمال عميد الكلية باستقالته بسبب اتهامات بحدوث تجاوزات خاصة بتسجيل نجله فى الدكتوراه عقب حصوله على درجة الماجستير بستة أشهر.

وصرح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، أن ذلك يأتى فى إطار مواجهة أى خروج عن مقتضيات الوظيفة، مؤكدا أن عصر الفساد قد انتهى، ومشيرا إلى سعيه إلى تجديد الدماء والدفع بعناصر جديدة فى المرحلة القادمة، وهى السياسة التى حملها على عاتقه منذ توليه المسئولية، وأن يكون القانون مطبقا على الجميع، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة الفساد.

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