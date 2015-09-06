راديو إسرائيل: الإعلان عن بدء إنشاء سياج أمنى جديد بمحاذاة حدود الأردن

ذكر راديو "صوت إسرائيل" أن مشروع إنشاء سياج أمنى جديد بمحاذاة الحدود الأردنية ، سيتكلف 3 مليارات شيكل .

وأشار الى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون اليوم " الأحد " عن انطلاق مشروع إنشاء سياج أمنى جديد بمحاذاة الحدود الأردنية.

وأوضح أن الجزء الأول من هذا السياج سيمتد لمسافة 30 كيلومترا من إيلات جنوبا وحتى الموقع المفترض لمطار تيمناع الجديد فى العربا شمالا ، وأنه قد تم تحويل مبلغ 250 مليون شيكل لتنفيذ أعمال إقامة هذا الجزء م السياج الأمنى.