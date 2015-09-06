بالصور..لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس فى معبد هيبس بالوادى الجديد

رصدت عدسة اليوم السابع صباح اليوم الأحد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس أحد أهم معالم محافظة الوادى الجديد الأثرية بحضور اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة والمختصين الأثريين وهى الظاهرة التى اكتشفها الباحث أحمد عوض بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر وهو الحدث الذى لا يقل أهمية عن تعامد الشمس على معبد أبو سمبل حيث تم رصد الظاهرة بوضوح لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس عبر ممر طولى من مدخل المعبد بطول 120 مترا وصولا إلى قدس الأقداس فى المنطقة المظلمة داخل المعبد واستمرت عملية تعامد الشمس على معبد هيبس بالوادى الجديد ما بين خمس إلى سبع دقائق تركزت فيها أشعة الشمس على منطقة قدس الأقداس على شكل قرص الشمس.

وقال الباحث أحمد عوض فى تصريح خاص لليوم السابع إن تعامد الشمس بمعبد هيبس يتم مرتين سنويًا الأولى يوم السادس من شهر سبتمبر والثانية فى يوم السابع من شهر أبريل وهى ظاهرة تتكرر فى 7 معابد هى هيبس والغويطة، ودير الحجر بالوادى الجديد، وكلابشة بأسوان، ومعبد ماميزى فى مدينة إدفو ودندره، ومعبد الدير البحرى مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحتاج من المختصين درجة أكبر من الاهتمام بما يسلط الضوء على معبد هيبس أحد أهم المعالم الأثرية النادرة والفريدة من حيث الحقبة الزمنية وما يتبع ذلك من ترويج للنشاط السياحى بالمحافظة.



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