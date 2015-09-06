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الرئيس السيسى يتفقد أنشطة تدريبية لطلبة الكلية الحربية

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الرئيس السيسى يتفقد أنشطة تدريبية لطلبة الكلية الحربية الرئيس السيسى يتفقد أنشطة تدريبية لطلبة الكلية الحربية
قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم بتفقد مراحل الإعداد المهارى والبدنى لطلبة الكلية الحربية والاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يؤهل بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأشاد الرئيس السيسى بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس لطلبة الكلية من كافة السنوات الدراسية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها تحت أصعب الظروف.

وأكد السيسى أن طلبة الكليات العسكرية هم أمل ومستقبلها لدعم قدرات القوات المسلحة، وأن ما نواجهه من مخاطر وتحديات تتطلب إعدادا غير تقليدى للفرد المقاتل وبذل أقصى جهد لبنائه بدنياً وعلمياً وتطوير مناهج الإعداد العلمى والمهارى لتتماشى مع ما تواجهه المنطقة من تحديات.

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مصر 365

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