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دراسة: لا يجب تشخيص اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه "ADHD" قبل سن 6 سنوات

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دراسة: لا يجب تشخيص اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه "ADHD" قبل سن 6 سنوات دراسة: لا يجب تشخيص اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه "ADHD" قبل سن 6 سنوات
أكد جويل نيج مدير قسم علم النفس فى ولاية أوريجون للصحة والعلوم فى بورتلاند، أنه من الصعب تشخيص الإصابة باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه "ADHD"، فى سن مبكر.

حيث تم تشخيص ثلث الأطفال الأمريكيين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) قبل سن 6 سنوات، على الرغم من أنه لا توجد اختبارات صالحة لتأكيد إصابة الأطفال الصغار فى هذا السن.
>وأوضح الباحثون أن أعراض الاضطرابات الشائعة تشمل عدم الانتباه وفرط النشاط والسلوك المتهور، والتى يمكن أن تؤثر على قدرة الطفل على التعلم.

وأضاف الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن التشخيص الصحيح لإضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه "ADHD"، يجب أن يكون بعد سن 6 سنوات.

وقد أجريت الدراسة من قبل سوزانا فيسر، وهى باحثة فى المركز الوطنى الأمريكى للعيوب الخلقية وإعاقات النمو، ونشرت فى تقرير سبتمبر من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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