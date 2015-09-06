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155 شخصا يتقدمون بأوراقهم للترشح للانتخابات بسوهاج خلال 4 أيام

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155 شخصا يتقدمون بأوراقهم للترشح للانتخابات بسوهاج خلال 4 أيام 155 شخصا يتقدمون بأوراقهم للترشح للانتخابات بسوهاج خلال 4 أيام
مع بدء فتح باب الترشح لحوض الانتخابات البرلمانية شهدت محكمة سوهاج مقر لجنة الانتخابات توافد عدد كبير من المتقدمين بأوراقهم للترشح بالانتخابات، سواء من المستقلين أو الأحزاب، حيث بلغ عدد المتقدمين فى اليوم الأول 136 مرشحا ووصل عددهم حتى أمس 155 مرشحا بينهم 37 مرشحا حزبيا.

ومن جانبه أشار المستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أنه خلال 4 أيام تقدم 155 مرشحا بطلباتهم إلى لجنة الانتخابات، بينهم 37 من مرشحين الأحزاب.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أن اليوم الخامس شهد هدوءا تاما ولم يرد للمحكمة أى من المرشحين سوى مرشحين بينهم سيدة، وأوضح رئيس اللجنة بأن عدد من تقدموا للترشح خلال 4 أيام بلغ 118 مرشحا للفردى المستقل و37 للفردى عن الأحزاب أنه تقدم للترشح عن الأحزاب 10 مرشحين من حزب المصريين الأحرار، و5 من حزب النور، و5 من الوفد، و3 من مستقبل وطن، و3 من الحركة الوطنية المصرية، و2 من الشعب الجمهورى.

يذكر أن عدد مقاعد مجلس النواب التى تم تخصيصها للمحافظة للمقاعد الفردية بلغت 22 مقعدا مقسمين على 12 دائرة انتخابية.

- سامية سعيد عميدا لكلية التمريض وهلالى عبد اللاه لـ"الحقوق" بجامعة سوهاج

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