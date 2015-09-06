"نداء مصر": نتقدم بأوراق قائمة غرب الدلتا غدا والقاهرة الكبرى الخميس

قال الدكتور طارق زيدان، المتحدث باسم قائمة نداء مصر ، إن التحالف سيتقدم بقائمة غرب الدلتا يوم غد، الاثنين، بعد الانتهاء من مراجعة أسماء مرشحيه والتى تضم 15 مرشحا، وسيتقدم بقائمة شرق الدلتا بعد غد الثلاثاء.

وأضاف زيدان لـ"اليوم السابع" أن التحالف سيتقدم بقائمة القاهرة الكبرى والتى تضم 45 مرشحا يوم الخميس، وذلك نظرا لأنها تضم شخصيات سياسية عديدة كما أنها قائمة تعد من القوائم الكبيرة لذلك جعلها التحالف آخر ما يتم تقديمها.

وأشار المتحدث باسم قائمة نداء مصر، إلى أن نداء مصر سعى خلال الفترة الماضية كى يكون التحالف الأول الذى يقدم أسماء مرشحيه، وينتظر فقط تسليم المرشحين بقائمة غرب الدلتا أوراق الفيش والتشبيه لتقديم القائمة".

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