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مباحث التموين تضبط 19 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة والجيزة

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مباحث التموين تضبط 19 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة والجيزة مباحث التموين تضبط 19 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة والجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث ، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين بالأسواق، حيث تم التحفظ على 9 أطنان من اللحوم لدى أحد المحلات بالجيزة، إضافة إلى ضبط 10 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية بمحافظ القاهرة، وتم تحرير محضر، وجار عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن محاولة بعض أصحاب محلات الجزارة ببيع لحوم غير مطابقة للمواصفات وتضر بالصحة العامة وأنه تم تشكيل مجموعات عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين والتحفظ على المنتجات غير الصالحة.


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