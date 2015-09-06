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"البيئة" تتعاون مع "البحث العلمى" للحصول على تقنية لرصد حرق قش الأرز ليلا

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"البيئة" تتعاون مع "البحث العلمى" للحصول على تقنية لرصد حرق قش الأرز ليلا "البيئة" تتعاون مع "البحث العلمى" للحصول على تقنية لرصد حرق قش الأرز ليلا
قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، الوزراة تبحث حاليًا عن تقنيات التصوير الليلى لقش الأرز بالمحافظات مع وزارة البحث العلمى وبالتحديد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد .

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقنية الجديدة التى تبحث عنها الوزارة تهدف متابعة المخالفين فى فترة الليل بحيث يتم رصد عمليات الحرق لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة، موضحًا أن الغرامة ستتراوح بين 5 و100 ألف جنيه.

يذكر أن الوزارة تقوم نهارا برصد عمليات الحرق باستخدام القمر الصناعى المصرى، والذى يمر فوق مرتين يوميا وتستطيع من خلاله رصد أماكن الحرق بدقة عالية والوصول إليها بالفرق الموزعة بالمحافظات.

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