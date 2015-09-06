اغتيال قيادى بالمقاومة الشعبية فى عدن اليمنية

اغتال مسلحون مجهولون القيادى فى المقاومة الشعبية عمد على هادى الجحافى بشمال مدينة عدن.

ونقلت صحيفة عدن الغد الإلكترونية أن مسلحين أطلقوا النار على الجحافى مساء أمس أثناء خروجه من أحد المنازل بمدينة انماء السكنية فأردوه قتيلا .

وعمد الجحافى هو من منطقة جحاف بمحافظة الضالع وابن الأمين العام المساعد لمجلس الحراك بالضالع، وتأتى هذه العملية فى أعقاب اغتيال مسئول أمنى كبير فى شرطة عدن وقيادى فى المقاومة بعدها خلال أسبوع، ولم تعرف الجهة المنفذة للاغتيالات وسط اتهامات لتنظيم القاعدة وخلايا تابعة للرئيس اليمنى السابق عن ذلك .

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