مرور القاهرة يضبط 121 سيارة نقل تسير خلال أوقات الحظر بشوارع العاصمة

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، بمنع دخول وسير عربات النقل الثقيل والتريلات تنفيذاً لقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعدم دخولها للمدن نهارًا و تحديد سيرها على الطرق الساعة 11 ليلاً وحتى 6 صباحًا، لمنع الحوادث المرورية والتكدسات بداخل شوارع العاصمة.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 121 سيارة نقل ثقيل تسيير أوقات الحظر ولا تلتزم بالقوانين والأوقات المحددة لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتواصل الإدارة من حملاتها المرورية، لرصد كل المخالفات.