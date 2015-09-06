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تغيرات الفصول تسبب زيادة الوزن والاكتئاب والحل فى الموز والشيكولاتة

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تغيرات الفصول تسبب زيادة الوزن والاكتئاب والحل فى الموز والشيكولاتة تغيرات الفصول تسبب زيادة الوزن والاكتئاب والحل فى الموز والشيكولاتة
أكدت العديد من الدراسات أن تغيرات الفصول من أهم الأسباب التى تؤدى لزيادة نسب الإصابة بالأمراض العضوية المعدية.

لكن الأمر لا ينحصر فقط فى الأمراض العضوية، فالحالة النفسية أيضا تتأثر سلبا بتغيرات الفصول، ولعل من أشهرها اكتئاب الشتاء، والذى يعد من أشهر الأمراض النفسية ارتباطا بحالة المناخ.

يؤكد استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز، أن اكتئاب الشتاء من الأمراض المعروفة فى الطب النفسى، وترتفع نسب الإصابة به فى الدول الباردة، إلا أن الأمر لا يمنع سكان الدول الحارة من التعرض له فى فصل الشتاء.

كما أن اكتئاب الشتاء له درجات تختلف شدتها من شخص الى آخر، وهناك بعض الأعراض المصاحبة لهذا النوع من الاكتئاب، مثل زيادة الشهية لتناول الطعام، وخاصة الاطعمة الدسمة والسكريات، والرغبة فى العزلة وقلة أو زيادة ساعات النوم على غير المعتاد.

وهو ما يعد من أهم الأسباب المسئولة عن زيادة الوزن فى فصل الشتاء.

وعن أفضل الطرق التى يمكنها أن تساعد فى العلاج والحد من أعراض اكتئاب الشتاء، وخاصة النوع الخفيف منه، فهى تبعا لرأى فرويز تعتمد على تناول أنواع معينة من الطعام، الذى يعمل على زيادة إفراز هرمون السعادة، كالأسماك الزيتيه الغنية بالاوميجا 3، والموز والشيكولاته الغامقة منخفضة السكر والدهن.

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