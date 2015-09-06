ورشة عمل بسوهاج بعنوان "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد مصر" الثلاثاء القادم

ينظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج ورشة عمل بعنوان "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد مصر " تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى وذلك يوم الثلاثاء المقبل .

وقال الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، إن الورشة تهدف إلى مناقشة إشكاليات الإعلام الاقليمى والتحديات التى تواجهه فى القيام بواجباته مع طرح شهادات واقعية لتلك المشكلات من جانب العاملين بوسائل الإعلام الإقليمى بصعيد مصر، للخروج برؤية واقعية للوقوف أمام تلك التحديات، بالإضافة إلى الاستفادة المعرفية من خلال الكلمات التى يلقيها المتحدثون فى الورشة فى المجالين الأكاديمى والصحفى، وتابع: كما سيتم تعريف طلاب الإعلام بواقع الإعلام الإقليمى من خلال شهادات الممارسين له من عقود ممتدة والاستفادة من تلك الخبرات ومعرفة وجهات نظر أساتذة وعمداء كليات الاعلام فى سبل الارتقاء والنهوض بالإعلام الإقليمى .

وقالت الدكتورة عزة عبد العزيز رئيس قسم الإعلام إن الجامعة ستستضيف نخبة من الخبراء الإعلاميين والأكاديميين المتخصصين فى مجال الإعلام فى مصر، وبمشاركة مراسلى وسائل الإعلام المطبوع والمسموع والمرئى والإلكترونى بمحافظات الصعيد .

وأشارت إلى أن الورشة تتضمن جلستين، الجلسة الأولى بعنوان رؤية الأكاديميين للتحديات التى تواجه الصحافة المحلية يتحدث فيها محافظ سوهاج، ورئيس الجامعة ونخبة من أساتذة الاعلام بالجامعات المصرية، والجلسة الثانية بعنوان رؤية الممارسين للعمل الاعلامى المحلى للتحديات التى تواجههم يتحدث فيها نخبة من الصحفيين والإعلاميين الممارسين للمهنة فى المحافظات .

وأضافت أن الجلسة الختامية للورشة سوف تشهد عرض التوصيات والخروج بمقترحات يتبناها قسم الاعلام فيما يتعلق بالإعلام الإقليمى فى مصر .