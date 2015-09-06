أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. الثلاجة تفقد الخضراوات والفواكه قيمتها الغذائية

Google+ Print
احذر.. الثلاجة تفقد الخضراوات والفواكه قيمتها الغذائية احذر.. الثلاجة تفقد الخضراوات والفواكه قيمتها الغذائية
الثلاجة من أهم الأجهزة المنزلية التى لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تقوم بحفظ الطعام دون إفساده.

وهى جزء أساسى من حياة من السيدات وخاصة المرأة العاملة لأنها تستطيع أن تطهو العديد من الأطعمة وتقوم بحفظها فيها.
>ولكن هل فكرت سيدات البيت أن هناك بعض الخضراوات والفواكه، التى تفقد قيمتها الغذائية إذا تم وضعها فى الثلاجة؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أنه بالرغم من دور الثلاجة فى البيوت إلا أنها تساهم فى تناولنا لبعض الخضراوات والفواكه منزوعة القيمة الغذائية التى تحتوى عليها.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة من الخضراوات والفواكه التى تتأثر بشكل سلبى وتفقد قيمتها بعد وضعها فى الثلاجة، ومنها:
>1- البطاطس، ينصح بوضعها خارج الثلاجة، لأنه عند وضعها فى الثلاجة يتحول النشا فى داخلها إلى سكر، فيتغير طعمها.
>2- الخوخ، يفقد قيمته الغذائية حيث أنه يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف.
>3- البطيخ من أهم فواكه الصيف، والتى يسعى الكثيرون لوضعها فى الثلاجة قبل تناولها، وذلك يرجع إلى طعمها المميز وهى باردة، ولكنها تفقد كل فوائدها مجرد تبريدها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365