احذر.. الثلاجة تفقد الخضراوات والفواكه قيمتها الغذائية

الثلاجة من أهم الأجهزة المنزلية التى لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تقوم بحفظ الطعام دون إفساده.

وهى جزء أساسى من حياة من السيدات وخاصة المرأة العاملة لأنها تستطيع أن تطهو العديد من الأطعمة وتقوم بحفظها فيها.

>ولكن هل فكرت سيدات البيت أن هناك بعض الخضراوات والفواكه، التى تفقد قيمتها الغذائية إذا تم وضعها فى الثلاجة؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أنه بالرغم من دور الثلاجة فى البيوت إلا أنها تساهم فى تناولنا لبعض الخضراوات والفواكه منزوعة القيمة الغذائية التى تحتوى عليها.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة من الخضراوات والفواكه التى تتأثر بشكل سلبى وتفقد قيمتها بعد وضعها فى الثلاجة، ومنها:

>1- البطاطس، ينصح بوضعها خارج الثلاجة، لأنه عند وضعها فى الثلاجة يتحول النشا فى داخلها إلى سكر، فيتغير طعمها.

>2- الخوخ، يفقد قيمته الغذائية حيث أنه يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف.

>3- البطيخ من أهم فواكه الصيف، والتى يسعى الكثيرون لوضعها فى الثلاجة قبل تناولها، وذلك يرجع إلى طعمها المميز وهى باردة، ولكنها تفقد كل فوائدها مجرد تبريدها.