فساتين ناعمة اختاريها من إطلالات النجمات مؤخراً

أكثر ما يلفت النظر في المرأة ، هو نعومتها وأنوثتها، وليس بهرجتها وتكلّفها، ولهذا حين اختيار ملابسنا علينا أن نراعي هذه الناحية كثيراً، ونختار الإطلالات التي تُبرز جمالنا وأنوثتنا بطريقة ناعمة وجذّابة وغير مبتذلة، كما فعلت نجماتنا هذا الأسبوع.

حيث عمدنا إلى تنسيق خيارات مميّزة لمناسباتهنّ وعلى السجادة الحمراء، فرأينا فساتين ناعمة وقصّات بسيطة وألوان هادئة. وأجمل هذه الإطلالات كانت للممثلة الشابة "ايمي روسوم" Emmy Rossum التي اختارت فستاناً باللون البيج مع كشاكش ناعمة على الصدر، من "أليساندرا ريتش" Alessandra Rich، كما أحببنا إطلالة "جيجي حديد" Gigi Hadid في الفستان الأسود ذي التصميم الكلاسيكي من "غيس" Guess. نانسي عجرم بدت إطلالتها مُنعشة وناعمة في فستان أسود وأبيض زيّنته كشاكش صغيرة. وكذلك أحببنا خيار "داكوتا جونسون" Dakota Johnson الناعم على فستان من "ديور" Dior. وإطلالة الممثلة "غوينيث بالترو" Gwyneth Paltrow في فستان مُزيّن بالورود، حيث بدت رائعة وغاية في الرومانسيّة. أما عارضة الأزياء "شانيل ايمان" Chanel Iman فقد اختارت فستاناً من الحرير الفاخر باللون الزيتي مع حذاء صيفي أسود، وكانت الإطلالة موفّقة جداً. وأمل بوشوشة اختارت جمب سوت بسيط التصميم باللون الزيتي ناسبها وناسب قوامها. ورأينا "هالي بيري" Halle Berry في فستان أزرق مميّز دخله قماش الدانتيل بطريقة غاية في الأنوثة. كما اختارت نجوى كرم الأزرق أيضاً لكن بدرجات فاتحة على فستان بتصميم أنثوي فاخر.

خيارات غاية في الروعة، انتقتها النجمات اتّسمت بالنعومة والأنوثة والأناقة في الفساتين الناعمة. شاهديها واستوحي منها إطلالة لك، أنت أيضاً.

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