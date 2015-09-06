أوباما يعزى ولى عهد أبوظبى فى استشهاد الجنود الإماراتيين باليمن

أجرى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، اتصالا هاتفيا، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خلاله عن خالص تعازيه فى استشهاد 45 من الجنود الإماراتيين المشاركين ضمن قوات التحالف العربى فى عملية "إعادة الأمل" باليمن.

وذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض، اليوم أن أوباما أكد وقوف الشعب الأمريكى مع شعب دولة الإمارات وأسر الضحايا.

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