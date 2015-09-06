رؤساء أحياء بورسعيد و"امسك مخالف" يشنون اليوم حملات على الأسواق

قال جيلانى كساب خبير التنمية المحلية ومؤسس حملة "امسك مخالف لفساد المحليات والمخالفات العقارية"، إنه تلقى استجابة من رؤساء أحياء محافظة بورسعيد حول طلب شن حملات يومية على الأسواق بالتعاون مع حملة "امسك مخالف"، لضبط المخالفين.

وأضاف كساب، أن الحملة لمست تعاونا شديدا من اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، حيث ستبدأ بزيارة المحافظة ابتداء من اليوم الأحد ولمدة 4 أيام، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للحملة قررت فى اجتماعها الأخير القيام بجولات مرورية داخل محافظات الجمهورية، لمساعدة الجهاز الحكومى فى إيجاد حلول للأزمات اليومية ومشاكل الأحياء.

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