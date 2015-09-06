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"إصلاح الوفد": الشباب المفصولون يرفضون "العودة المشروطة" إلى الحزب

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"إصلاح الوفد": الشباب المفصولون يرفضون "العودة المشروطة" إلى الحزب "إصلاح الوفد": الشباب المفصولون يرفضون "العودة المشروطة" إلى الحزب
قال رامى البنا، القيادى بتيار إصلاح الوفد، إن عددًا من شباب حزب الوفد المفصولين كانوا قد عزموا على التوجه إلى مقر الحزب، لتسديد اشتراكاتهم والعودة مرة أخرى للحزب، بعد قرار الهيئة العليا للوفد بعودة كل المفصولين من الحزب منذ عام 1979، لكنهم عدلوا عن العودة لرفضهم وجود شرط لعودة المفصولين، بألا يكون من بينهم من أساء للحزب.

وأوضح القيادى بتيار إصلاح الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن سبب رفضهم لشرط الهيئة العليا بألا يكون من بين العائدين من أساء للحزب، لأن هذه الجملة مطاطة وفضفاضة فى تفسيرها لتختلف من شخص لآخر، مؤكداً أن مبادرة الحزب منقوصة، ولا تشمل كل البنود التى تم الاتفاق عليها بين قيادة الحزب، وقيادات تيار الإصلاح.

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