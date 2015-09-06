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كمال أبو المجد:معظم التحالفات الانتخابية عشوائية وتعمل لمصلحتها الخاصة

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كمال أبو المجد:معظم التحالفات الانتخابية عشوائية وتعمل لمصلحتها الخاصة كمال أبو المجد:معظم التحالفات الانتخابية عشوائية وتعمل لمصلحتها الخاصة
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن معظم التحالفات الانتخابية التى تم تشكيلها تتصف بالـ"عشوائية"، وتبدى المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهو ما جعل معظم هذه التحالفات تفشل خلال الفترة الماضية.

وأضاف أبو المجد، لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان المقبل سيكون برلمانًا مهمًا، وهذا يقتضى على الناخبين حسن اختيار الأحزاب والقوائم القادرة على تمثيلهم فى الانتخابات البرلمانية، حتى يستطيعون أن يشرعوا لهم قوانين، ويكونون قادرين على تمثيل الشعب فى المرحلة الهامة التى تمر بها حاليًا.


>أحمد كمال أبو المجد: السلفيون لا يفقهون كثيرا من الشئون الإسلامية

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