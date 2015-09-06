عودة رائعة من سويسرا تقربها من مصاحبة إنجلترا لليورو

(إفي): اقتنص المنتخب السويسري ثلاث نقاط غالية وسط جماهيره بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير (3-2) أمام نظيره السلوفيني اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" بفرنسا.

ولم يحافظ المنتخب السلوفيني على تقدمه بهدفين نظيفين أحرزهما مهاجمه المخضرم ميليفوي نوفاكوفيتش، هداف الفريق في التصفيات برصيد خمسة أهداف، محرز الهدف الأول قبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة (ق45) والمدافع بوشتيان سيزار (ق48) من عمر المباراة، ليسمح بتضييق النتيجة عبر المهاجم السويسري جوسيب دريمتش (ق81) قبل أن يقتنص فالينتين شتوكر هدف التعادل بعدها بثلاث دقائق (ق84)، ليعود المتألق دريمتش ويهدي الثلاث نقاط لصاحب الأرض في وقت المباراة الضائع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب السويسري إلى 15 نقطة ليعزز مركزه في الوصافة، بينما يفرط المنتخب السلوفيني في ثلاث نقاط كانت كفيلة بإهدائه وصافة المجموعة ويتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة عن استونيا الثالثة التي سبق وفازت على ليتوانيا اليوم بهدف نظيف.

وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 21 نقطة من سبع انتصارات متتالية آخرها اليوم ضد سان مارينو بسباعية نظيفة.

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