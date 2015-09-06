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استشهاد عشرة جنود سعوديين في انفجار مخزن الأسلحة بمأرب

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استشهاد عشرة جنود سعوديين في انفجار مخزن الأسلحة بمأرب استشهاد عشرة جنود سعوديين في انفجار مخزن الأسلحة بمأرب

    تبادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخواه جلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في اتصالين هاتفين مساء أمس، التعازي والمواساة في استشهاد عدد من الجنود السعوديين والبحرينيين والإماراتيين، المشاركين ضمن قوات التحالف لإعادة الأمل في اليمن، وسألوا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيري، قد أعلن أمس استشهاد 10 جنود سعوديين ضمن قوات التحالف في انفجار مخزن الأسلحة في مأرب.

وقال عسيري في حديث مع "قناة " إن موقعاً للتحالف تعرض لإطلاق صاروخ أرض - أرض، ووصل الانفجار إلى مستودع للذخيرة نتج عنه اندلاع حريق في مواقع تجمع القوات، مشيراً إلى أنه تم نقل حالات الإصابة إلى عدة مستشفيات داخل المملكة، وأن أغلب المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

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