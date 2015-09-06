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خادم الحرمين يوجه بتسهيل الاستثمار العالمي في المملكة

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خادم الحرمين يوجه بتسهيل الاستثمار العالمي في المملكة خادم الحرمين يوجه بتسهيل الاستثمار العالمي في المملكة

    أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - توجيهاته لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق ضمن خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.

وشرف الملك سلمان الليلة قبل الماضية حفل عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي، والتقى عددا من رؤساء كبرى الشركات الأميركية، وقال -رعاه الله- في كلمة إن العلاقات السعودية الأميركية تاريخية واستراتيجية، مؤكدا عزم الجانبين على وضع إطار شامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتوطيدها لعقود قادمة.

الملك سلمان يأمر بتحمل الدولة نفقات الدارسين على حسابهم ومرضى الحالات المستعصية في الولايات المتحدة

وأكد خادم الحرمين أن سياسة المملكة النفطية حريصة على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، مشددا على سعي حكومة المملكة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة وتقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته.

الى ذلك أمر خادم الحرمين بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي, ممن استوفى شروط وضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج.

كما وجه -رعاه الله- بتحمل الدولة اعتباراً من تاريخه نفقات علاج المواطنين والمواطنات الذين يعالجون حالياً من أمراض مستعصية شفاهم الله على نفقتهم الخاصة في الولايات المتحدة.

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