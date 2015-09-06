المملكة تدعم ثلاثة برامج تنفيذية في اليمن مع منظمات الأمم المتحدة وتودع 15,3 مليون دولار في حساباتها

استجابت المملكة لنداء الإغاثة العاجلة لليمن الذي أطلقته الأمم المتحدة في 17 إبريل الماضي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بخصوص الاهتمام بدعم ومساعدة الشعب اليمني الشقيق أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تنفيذية مع منظمات الأمم المتحدة .

وأوضح بيان صادر أمس من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن البرنامج الأول مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ إجمالي قدره 1,7 مليون دولار ، تم إيداع الدفعة الأولى في حسابهم بمبلغ 871 ألف دولار وتشمل الاتفاقية دعم قدرة المزارعين والرعاة عبر تقديم المعدات والبذور والحصول على أرض لضمان إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وغيرها، بالإضافة إلى دعم الغذاء مقابل الأجور للعمالة الموقتة لتشجيهم لإنتاج الغذاء , وإعادة تأهيل مشروعات الري الصغيرة والمدرجات الزراعية.

وأفاد أن البرنامج الثاني مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ إجمالي قدره 22,2 مليون دولار وتم إيداع الدفعة الأولى بحساب المنظمة بمبلغ 5,5 ملايين دولار ، وتشمل الاتفاقية تقديم الخدمات الصحية للأطفال والأمهات والنساء في الوقت الملائم وتطعيم حديثي الولادة والأطفال ودعم المراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية ، بالإضافة لتقديم التغذية المناسبة.مشيرا إلى أنه من المقرر بمشيئة الله تعالى أن يخدم البرنامج أكثر من 7,5 ملايين مستفيد.

وأضاف البيان أن البرنامج الثالث مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمبلغ إجمالي قدره 29,6 مليون دولار وقد تم إيداع الدفعة الأولى في حسابهم بمبلغ 8,8 ملايين دولار.

وتشمل الاتفاقية تقديم الغذاء والعلاج والأطفال دون سن الخامسة إضافة إلى الرعاية الصحية للنساء الحوامل والمرضعات ,وكذلك توفير المياه الكافية الصالحة للشرب للمتضررين والنازحين وخدمات الصرف الصحي الملائمة ومستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، وكذلك التدخلات الصحية المنقذة للحياة للنساء والأطفال ودعم آلية المتابعة والرصد الحالية إلى جانب تقديم دورات تثقيفية عن مخاطر الألغام وخدمات الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة، مشيراً إلى أن البرنامج سيستفيد منه بإذن الله تعالى 2,7 مليون مستفيد.

وأكد البيان أنه بهذا يصل مجموع ما تم إيداعه في حساب المنظمات الثلاث 15,3 مليون دولار.

وأشار المركز في بيانه إلى أن هناك برامج سوف توقع خلال الأيام القادمة، كما دعا المركز بقية المنظمات والهيئات الأممية المشمولة بالنداء العاجل لإغاثة اليمن بسرعة الاستجابة والتعاون لتوقيع البرامج المشتركة حرصا على رفع معاناة الشعب اليمني وتحسين الوضع الإنساني الصعب في اليمن الشقيق .