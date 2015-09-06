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انتحار بطل كمال أجسام بالمنوفية لمروره بأزمة نفسية

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انتحار بطل كمال أجسام بالمنوفية لمروره بأزمة نفسية انتحار بطل كمال أجسام بالمنوفية لمروره بأزمة نفسية
انتحر بطل كمال أجسام بمحافظة المنوفية وحاصل على بطولات على مستوى الجمهورية، مساء أمس السبت، وذلك بعدما قام بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى السمك فى الرياح الناصرى لمروره بأزمة نفسية، تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائى بمدينة السادات، يفيد من تلقيه بلاغا بقيام "تامر أحمد الجوهرى 27 عاما" فنى بأحد مصانع الحديد والصلب وبطل كمال أجسام بمحافظة المنوفية وحاصل على بطولات على مستوى الجمهورية بالانتحار، بعدما قام ألقى نفسه من أعلى كوبرى السمك فى الرياح الناصرى.

قامت رجال الإنقاذ النهرى بالبحث عن المجنى عليه ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن، وأكد أحد الأهالى أن المجنى عليه أعطاه مفاتيح السيارة التى كان يستقلها والبطاقة الشخصية وقال له: "أستودعك الله"، وألقى نفسه فى الرياح الناصرى.

كان المجنى عليه كتب آخر كلمات له على صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكانت: "بسم الله توكلت على الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أقر أنا قررت الانتحار"، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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