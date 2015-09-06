إحالة بلاغات تتهم رئيس "الثورة المصرية" باقتحام أمن الدولة للنائب العام

أحال المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، البلاغات المقدمة ضد طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، لفحص الاتهامات الواردة بها، حول مشاركته فى اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر بعد ثورة 25 يناير، والتخابر مع قناة الجزيرة القطرية، إلى مكتب النائب العام لعدم اختصاص النيابة بهذا الشأن.

كان المكتب الفنى للنائب العام، خلال الفترة الماضية، تلقى العديد من البلاغات ضد طارق زيدان، قدمها عدد من الأشخاص، مطالبين التحقيق معه بتهمة المشاركة فى اقتحام مقرات أمن الدولة، وعلى رأس هؤلاء كل من: الدكتور سمير صبرى، وحسين حسن المحامى، وشريف عسكر المحامى. وذكرت البلاغات أن المشكو فى حقه تواصل مع قناة الجزيرة القطرية على الهواء مباشرة، بالتزامن مع أحداث اقتحام مقر أمن الدولة الرئيسى بمدينة نصر، فضلاً عن استيلائه على المستندات الخاصة بأسرار الأمن القومى المصرى.

يذكر أن النائب العام أحال البلاغات المقدمة ضد رئيس حزب الثورة المصرية، لنيابة غرب القاهرة، لفحص الاتهامات الواردة بها، حول مشاركته فى اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر بعد ثورة 25 يناير، والتخابر مع قناة الجزيرة القطرية.

وتبين أن نيابة غرب القاهرة غير مختص بفحص تلك البلاغات.

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