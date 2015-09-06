رئيس الحكومة الليبية يعزى ملك البحرين فى استشهاد 5 جنود باليمن

أعرب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى عن تعازيه إلى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، فى استشهاد 5 جنود بحرينيين، فى قصف ارتكبته ميليشيات الحوثى المتمردة واستهدف معسكرا لقوات التحالف العربى فى مأرب وسط اليمن.

وقال الثنى فى رسالة عزاء بعث بها مساء أمس إلى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة " نشاطركم أحزانكم فى استشهاد عدد من جنودكم الأبطال فى اليمن وهم يقومون بواجبهم فى دحر المؤامرة التى تستهدف الأمة العربية، كما نتقدم بخالص العزاء لأسر الجنود والشعب البحرينى الشقيق".

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