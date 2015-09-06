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طائرات التحالف تستأنف غاراتها فى العاصمة صنعاء

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طائرات التحالف تستأنف غاراتها فى العاصمة صنعاء طائرات التحالف تستأنف غاراتها فى العاصمة صنعاء
استأنفت طائرات التحالف العربى، فى وقت مبكّر من اليوم الأحد، غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الالمانية، إن غارات عنيفة استهدفت مقر الفرقة الاولى مدرع وجامعة الإيمان التى استخدمها الحوثيون كمخازن للأسلحة بعد سيطرتهم عليها.

كما استهدفت غارات اخرى معسكر الصباحة غرب العاصمة، حيث هز دوى انفجارات عنيفة تلك المواقع وتصاعدت أعمدة الدخان منها بكثافة.

وحتى اللحظة لا يزال طيران التحالف يحلق فى اجواء العاصمة بشكل كثيف، وسط إطلاق المضادات الارضيّة من مواقع مختلفة من قبل الحوثيين وقوات صالح.
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