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بريطانيا تشير إلى تحرك فى اتجاه شن غارات جوية بسوريا

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بريطانيا تشير إلى تحرك فى اتجاه شن غارات جوية بسوريا بريطانيا تشير إلى تحرك فى اتجاه شن غارات جوية بسوريا
اقتربت بريطانيا بشكل أكبر من القيام بعمل عسكرى فى سوريا فى الوقت الذى قال فيه وزير كبير أمس السبت إنه لابد من معالجة أزمة المهاجرين فى أوروبا فى منبعها وقالت صحيفة إنه قد يتم إجراء تصويت فى البرلمان فى الشهر المقبل بشأن قصف تنظيم داعش فى سوريا.

وقال وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن إنه يتعين على بريطانيا وأوروبا إيجاد وسيلة لمعالجة الصراع فى سوريا بالإضافة إلى منح اللجوء للفارين بشكل حقيقى من الاضطهاد.

وأردف قائلا فى مقابلة مع رويترز‭‭ ‬‬على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين فى تركيا‭‭ ‬‬"لابد من مواجهة المشكلة فى المنبع وهى نظام الأسد الشرير وإرهابيو داعش ولابد من خطة شاملة لسوريا أكثر استقرارا وأكثر سلاما.

"إنه تحد ضخم بالطبع لكن لا يمكن ترك تلك الأزمة تستفحل علينا أن ننخرط فى مواجهة ذلك".

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