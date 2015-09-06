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خالد بحاح: مستقبل اليمن السياسى يبدأ بمسودة دستور تمنحه فرصة للسلام

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خالد بحاح: مستقبل اليمن السياسى يبدأ بمسودة دستور تمنحه فرصة للسلام خالد بحاح: مستقبل اليمن السياسى يبدأ بمسودة دستور تمنحه فرصة للسلام
قال خالد بحاح، نائب الرئيس ورئيس وزراء اليمنية، إن مستقبل اليمن السياسى يبدأ بالخروج بمسودة دستور تمنحه فرصة للسلام، وأن التعليم سبيلنا للسلام وفرص المستقبل.

وأوضح "بحاح"، أن درس اليمن كان مكلفا على اليمنيين وأشقائهم الخليجيين وهذا يدعوا لتأهيل حقيقى لليمن، لافتا إلى أن ملف العلاقات الخارجية بنى على الريبة، نتيجة الصراعات خلال الحكم السابق، وأنه لولا تدخل عاصفة الحزم لدخل اليمن فى دائرة العنف لسنوات طويلة.

وأضاف "بحاح": فى حديثه لبرنامج خاص لقناة العربية: "وجودنا فى الرياض أعطانا الفرصة أن نكون قريبين من متخذى القرار"، مشددا أن ملاحقة على عبد الله صالح تتم داخليا من أبناء اليمن ودوليا لن يفلت منها وأنه سيحاكم وغيره على جرائم حرب واختلاسات كبيرة.

وأشار بحاح إلى انه لم يتبق من احتياط اليمن سوى1,8 مليار دولار من أصل 6 مليارات، وتابع: "تجاوزنا مرحلة العجز إلى كارثة حقيقية اقتصادية فى اليمن ومشكلتنا الإغاثية أننا كدولة نتعامل مع ميليشيات وليس طرفا منظما".

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مصر 365

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