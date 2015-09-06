زعيم حزب العدالة والتنمية المغربى يصف نتائج الانتخابات البلدية بالمذهلة

وصف زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامى المعتدل الذى سيطر على أكبر المدن المغربية فى الإنتخابات البلدية التى جرت فى المغرب يوم الجمعة نتائج الإنتخابات بأنها "لم تكن سارة فقط بل مذهلة"، وقال عبد الإله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية الحالية "فيما يخص المدن النتائج لم تكن حقيقة سارة فقط بل نتائج مذهلة حقيقة ففى فاس حصلنا على 74 مقعدا من اصل 97 فى نتيجة فاقت كل التوقعات وفى الدار البيضاء فزنا بالأغلبية المطلقة وفزنا بالمراتب الاولى فى خمس مقاطعات."

واضاف بن كيران فى ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه" الترتيب فيما يخص الفوز بعدد المقاعد والجهات لا يفيد شيئا امام عدد المصوتين.

يجب ان نرجع إلى عدد المصوتين حيث فاز حزبنا بالمركز الاول"، وقال إن مليون و500 ألف شخص صوتوا لحزب العدالة والتنمية مقابل مليون و333 ألف لحزب الاصالة والمعاصرة الفائز الاول بعدد المقاعد فى هذه الانتخابات ومليون و70 الف صوت لحزب الاستقلال الفائز بالمرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد. و أضاف أن هذه "النتائج طبيعية بالنسبة لعمل الحزب الجاد، وأظهرت نتائج الانتخابات حصول العدالة والتنمية على 5021 مقعدا بفارق ضئيل وراء حزب الأصالة والمعاصرة الذى حصل على 6655 مقعدا وحزب الاستقلال الذى حصل على 5106 مقاعد، وصعد الحزب للسلطة فى 2011 بدعاية تقوم على مكافحة الفساد مستفيدا من الرغبة فى قدر أكبر من الحرية بعدما أجبرت احتجاجات "الربيع العربى" الملك محمد السادس على التخلى عن بعض الصلاحيات الملكية، وقال بن كيران فى الندوة الصحفية "الاصلاح ليس سهلا، الديمقراطية تتطلب اناسا جديين".