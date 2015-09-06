29 مليون ريال لتوعية وإرشاد الحجاج

الطائف - حسن الغامدي، ونواف بن خيشوم

تفقد مدير عام الإدارة المالية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عبدالرحمن التويجري ميقاتي الحج والعمرة بالطائف ضمن جولة شاملة تشمل كافة المواقيت بمنطقة مكة المكرمة وأعمال الوزارة بالمشاعر المقدسة ومحافظة الطائف استعداداً لموسم الحج للعام الحالي، والوقوف على التجهيزات المتكاملة بناءً على توجيهات وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ.

بدأت الجولة بميقات السيل الكبير بوادي قرن وميقات وادي محرم بالهدا في محافظة الطائف، حيث اطلع على المشروعات التطويرية المنفذة بالميقاتين، واستمع إلى شرح مفصل من مدير فرع الوزارة بالطائف الشيخ عبدالعزيز المدرع عن الاعمال المنفذة والاخرى الجاري العمل فيها، ثم تجول داخل أرجاء جامع الميقات في كل من السيل الكبير والهدا، ووقف على المرافق التابعة لهما بهدف الاطلاع على معالجة الملاحظات السابقة، والتدابير المتخذة للتسهيل على المعتمرين والحجاج خاصة وان الطائف تعد المنفذ الشرقي للعاصمة المقدسة وأحد أهم المعابر البرية إلى المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف. وأبان التويجري أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود تفقد المواقيت والمرافق المساندة للاطلاع على جاهزيتها لموسم الحج، وتلبية أي احتياجات للتسهيل على ضيوف الرحمن وتيسير ادائهم لمناسك الحج للعام الحالي، في ظل ماتوفره الحكومة الرشيدة من امكانات لاستقبال وفود الرحمن، مشيراً إلى أنه تم توفير الفرش والمصاحف ودعم أعمال الإنارة والنظافة والتشغيل والصيانة الشاملة، حيث تحرص الوزارة على تهيئة كافة السبل لراحة الحجيج والمعتمرين، وكشف عن تخصيص 29 مليون ريال لدعم الحملة التوعوية والارشادية لحجاج بيت الله الحرام، وتم توفير كافة المطبوعات من النشرات والمطويات والكتيبات التوعوية بالاضافة الى الاسطوانات الارشادية، وجرى دعم جميع المناشط والبرامج التوعوية للارتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام. ونوه مدير فرع الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد بالطائف الشيخ عبدالعزيز المدرع بهذه الزيارة الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع ما يحتاجه ضيوف الرحمن من مرافق وخدمات في مواقيت الطائف والمرافق التابعة والمحيطة، مشيراً إلى تهيئة وصيانة أكثر من 600 وحدة من دورات المياه العامة بالمواقيت مع توفير دورات مياه للعجزة وكبار السن والمعاقين، وسيتم العام القادم تركيب مصعد خاص بالنساء وكبار السن في الميقاتين، وهناك مراكز للتوعية والارشاد، ومكاتب تمت تهيئتها لكل مايحتاجه الحاج والمعتمر.