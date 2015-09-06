أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«بلدية الخبر» تشن حملة على المخابز ومعامل الحلويات

Google+ Print
«بلدية الخبر» تشن حملة على المخابز ومعامل الحلويات «بلدية الخبر» تشن حملة على المخابز ومعامل الحلويات
335495848209.jpg

مخبز يفتقر للنظافة ومخالف للاشتراطات الصحية

الخبر - إبراهيم الشيبان

    نفذت إدارة صحة البيئة ببلدية الخبر حملة على المخابز الآلية ونصف الآلية للتأكد من مدى التزامها بالشروط الصحية والتأكد من صلاحية التراخيص واستيفائها للشروط التي تعتمدها البلدية. وقال م. عصام الملا رئيس بلدية الخبر، إن المراقبين زاروا 35 مخبزاً منها 21 (نصف آلي)، و8 محلات بيع حلويات، و6 معامل حلويات، وأسفرت الحملة عن إغلاق 7 مخابز، ورصد 148 مخالفة، وتوجيه 43 إنذاراً، وإتلاف 26 كلغم من الحلويات مجهولة المصدر، ومصادرة 14 لوحاً خشبياً خاصة بالعجين. ولفت إلى أن المخالفات تنوعت ما بين سوء النظافة العامة، والتلاعب بأوزان الخبز، وعدم وجود شهادات صحية، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتواريخ بعض المنتجات الغذائية، ووجود أوان سيئة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ووجود حشرات داخل هذه المحلات، إضافة إلى تشغيل عمالة مخالفة. وشدد م. الملا على أن البلدية ستواصل حملاتها على المحلات المتعلقة بالصحة العامة حفاظاً على صحة المستهلك.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية