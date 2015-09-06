«بلدية الخبر» تشن حملة على المخابز ومعامل الحلويات

الخبر - إبراهيم الشيبان

نفذت إدارة صحة البيئة ببلدية الخبر حملة على المخابز الآلية ونصف الآلية للتأكد من مدى التزامها بالشروط الصحية والتأكد من صلاحية التراخيص واستيفائها للشروط التي تعتمدها البلدية. وقال م. عصام الملا رئيس بلدية الخبر، إن المراقبين زاروا 35 مخبزاً منها 21 (نصف آلي)، و8 محلات بيع حلويات، و6 معامل حلويات، وأسفرت الحملة عن إغلاق 7 مخابز، ورصد 148 مخالفة، وتوجيه 43 إنذاراً، وإتلاف 26 كلغم من الحلويات مجهولة المصدر، ومصادرة 14 لوحاً خشبياً خاصة بالعجين. ولفت إلى أن المخالفات تنوعت ما بين سوء النظافة العامة، والتلاعب بأوزان الخبز، وعدم وجود شهادات صحية، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتواريخ بعض المنتجات الغذائية، ووجود أوان سيئة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ووجود حشرات داخل هذه المحلات، إضافة إلى تشغيل عمالة مخالفة. وشدد م. الملا على أن البلدية ستواصل حملاتها على المحلات المتعلقة بالصحة العامة حفاظاً على صحة المستهلك.