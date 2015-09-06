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200 مَعوق حركي ومرافقوهم يؤدون الحج

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200 مَعوق حركي ومرافقوهم يؤدون الحج 200 مَعوق حركي ومرافقوهم يؤدون الحج

    تستعد جمعية الإعاقة الحركية للكبار لتنفيذ مشروع "حملة الشيخ فهد بن خالد آل إبراهيم لحج ذوي الإعاقة الحركية" لتحجيج 100 مَعوق، و100 مرافق.

وذكر عبدالله الحواس الأمين العام لمؤسسة آل إبراهيم الخيرية، أن الحملة وفرت كل ما يحتاجونه من سكن وتذاكر طيران ومواصلات وتغذية ورعاية طبية وتربوية ودينية، إضافة لتوفير حافلات مكيفة وتجهيزات خاصة داخل الحافلة أثناء التنقلات داخل المشاعر بصحبة مرشدين مؤهلين، وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والجهات الرسمية.

وأضاف أنه تم كذلك توفير شرح لمناسك الحج ومرافق أو مرافقين لكل حاج من ذوي الإعاقة الحركية حسب حاجته، مع طاقم طبي مرافق وممرضين مؤهلين قبل الحج بوقت كاف. كما تم توفير نائب لكل حاج من ذوي الإعاقة الحركية لرمي الجمرات.

من جهته، قال م. ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار، إن "الحملة تأتي ضمن برامج الجمعية المميزة للعام الجاري، وتهدف من خلالها إلى تحقيق حلم 100 معوق وتمكينهم من أداء فريضة الحج للمرة الأولى".

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