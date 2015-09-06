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صرف 148 مليون ريال إعانات للطلبة المستحقين

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    أفاد د. وليد الصالح المشرف على التخطيط والمعلومات بمؤسسة تكافل الخيرية أنه تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات مدارس التعليم العام لصرفها على الطلاب والطالبات المستحقين خلال الأسبوع الحالي.

وقال د. الصالح إن إعانات الفصل الدراسي الأول شملت 185,715 طالب وطالبة في 16,772 مدرسة في مختلف مناطق المملكة بمبلغ إجمالي يصل إلى ١٤٨,٥٧٢,٠٠٠مليون ريال.

وأضاف أن هذا الدعم يمثل الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي، موضحاً أن الإعانات المالية تشمل الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في المدارس من خلال معالجة بيانات الطلبة وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارات الداخلية، والتجارة، والصناعة، والخدمة المدنية، وأيضاً المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشار د. الصالح إلى أن المؤسسة تعمل على تنظيم مبادرات أخرى غير الدعم النقدي تتضمن توزيع وجبات غذائية على طلاب الحد الجنوبي، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية، وتأهيلية ومنح جامعية للطلاب والطالبات المستفيدين من الإعانة بهدف استمرارهم في التعليم، ونجاح تحصيلهم العلمي بتفوق ليكون ذلك سببا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.

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