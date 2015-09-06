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البصمة ساهمت في كشف المزورين والمبعدين

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البصمة ساهمت في كشف المزورين والمبعدين البصمة ساهمت في كشف المزورين والمبعدين

    توثق الجوازات جميع القادمين للحج (رجالا ونساء واطفالا) من المنافذ الدولية البرية والجوية والبحرية بنظام البصمة والذي فيه ضمان كبير لعدم بقائهم بعد الحج.

ويعد مشروع نظام البصمة من اهم المشروعات الكبيرة التي تبنتها وزارة الداخلية، وساعدت اجهزة البصمة في كشف الكثير من حالات التزوير والتغيب عن العمل، والذين يدعون أنهم مجهولون، وأثبتت حقيقة وضعهم النظامي من خلال البصمة والصورة، وكذلك كشف المبعدين والمرحلين وأرباب السوابق، والبصمات المرفوعة والمسجلة ضد مجهول، كما يساعد جهاز البصمة على التوثيق الأمني لكل من تم أخذ بصماته مسبقاً، وكشف هويته الحقيقية، وغير ذلك من إيجابيات البصمة والتصوير.

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