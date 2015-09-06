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مجلس المنافسة: قرار سينعكس إيجاباً على المستهلك

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مجلس المنافسة: قرار سينعكس إيجاباً على المستهلك مجلس المنافسة: قرار سينعكس إيجاباً على المستهلك

    قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل إن توجيه خادم الحرمين بفتح الأسواق للشركات العالمية خطوة رائدة نحو توفير أحدث التقنيات والرقي بخدمات المستهلك، إضافة إلى رفع خبرة الموظف السعودي.

وفي الاتجاه نفسه قال مجلس المنافسة إن توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح الأسواق للشركات سوف يعزز من المنافسة وينعكس إيجابا على المستهلك، وأضاف المجلس في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن الانعكاس للمستهلك يتضمن أسعاراً مناسبة وخيارات متعددة إضافة إلى كسر الاحتكار.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة يعد مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.

وكان خادم الحرمين قد أصدر توجيهات لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق لمن يرغب، منها الاستثمار في المملكة، وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمارا ببرامج زمنية محددة ونقلا للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

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