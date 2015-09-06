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اليوم.. استكمال محاكمة 21 متهمًا فى قضية خلية "الرصد والردع"

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اليوم.. استكمال محاكمة 21 متهمًا فى قضية خلية "الرصد والردع" اليوم.. استكمال محاكمة 21 متهمًا فى قضية خلية "الرصد والردع"
تستكمل اليوم الأحد محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل جلسات محاكمة 21 متهمًا بتكوين خلية إرهابية باسم "الرصد والردع" لارتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى عدد من الشهود.

كان النائب العام أحال الـ21 متهمًا بينهم 8 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية ما تسبب فى مقتل مواطن وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية، بتمويل من 4 أعضاء بتحالف ما يسمى "دعم الشرعية".

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مصر 365

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