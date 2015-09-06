كوباية الليمون الدافئ بالعسل أقوى مضاد حيوى طبيعى ضد نزلات البرد

يقف البعض حائرا أمام ظاهرة عدم استجابة الجسم للكثير من المضادات الحيوية، فهى فى أغلب الأحيان لا تؤدى واجبها كاملا، غافلين مجموعة من المضادات الحيوية الطبيعية التى خلقها الله تعالى كى تعزز المناعة الطبيعية فى الجسم، وتمكنها من مقاومة المرض والفيروسات والعدوى.>الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية أكدت خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، على أن مصادر تعزيز المناعة الطبيعية لا حصر لها، تبنى فى الجسم مضادات حيوية طبيعية قادرة على مقاومة كل أنواع العدوى إلا القليل.

ومن هنا نصحت الدكتورة هدى بضرورة الاهتمام خلال نزلات البرد والإصابة بالأنفلونزا، بالكثير من المشروبات الدافئة الطبيعية، فلا يمكن لمضاد حيوى على شكل عقار، أن يؤثر كمشروب البرتقال أو الليمون.

وقدمت أخصائية التغذية مشروبا فعالا فى التعامل مع نزلات البرد والأنفلونزا، يشربه المريض بشكل عام لتقوية المناعة، وخلال الاصابة لاستشفاء سريع، وهو عبارة عن تدفئة عصير 3 ليمونات على الأقل، إضافة إلى ملعقتين من العسل الأبيض، بحيث تصبح كمية الليمون أعلى من العسل، ويوضع فى إناء به ماء ساخن ليمتص سخونة ودفئ طبيعى تدريجي، ويقوم المريض بالغرغرة بنصف الكمية لمدة 5 دقائق، ويشرب الباقي، وتكرر العملية 3 مرات يوميا فى حال الاصابة بالنزلات، واحتقان اللوزتين والحلق، ومرة يوميا بشكل عام.