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اليوم.. قرعة دورى مراكز الشباب بالوادى الجديد بمقر نادى تعمير الصحارى

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اليوم.. قرعة دورى مراكز الشباب بالوادى الجديد بمقر نادى تعمير الصحارى اليوم.. قرعة دورى مراكز الشباب بالوادى الجديد بمقر نادى تعمير الصحارى
قال الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن مديرية الشباب والرياضة ستعقد اليوم الأحد القرعة العلنية لمسابقة دورى مراكز الشباب فى لعبة كرة القدم بنادى تعمير الصحارى بالخارجة والتى يشارك فيها 30 مركز شباب على مستوى مدن وقرى المحافظة والذى سيبدأ اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل، وأوضح أن التصفيات ستتم لاختيار 24 فريقًا فقط هم من سيشاركون فى دورى مراكز الشباب.

وفى سياق متصل أكد دياب أن المديرية قد نظمت نهائى بطولة لعبة الكاراتيه للطلائع بمشاركة 200 ناشئ بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، والتى شاركت فيها مراكز المحافظة الخمسة حيث يتم تصعيد الفائزين فى مسابقات على مستوى الجمهورية والتى تقام خلال الفترة القادمة .

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