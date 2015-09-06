جامعة جنوب الوادى تنظم ملتقى إعلاميًا لكليات الإعلام بالوطن العربى

بدأت جامعة جنوب الوادى برعاية الدكتور عباس منصور "رئيس الجامعة"، استعدادها لتنظيم الملتقى الإعلامى الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالوطن العربى، فى الرابع من أكتوبر المقبل، وبمشاركة كوكبة من الإعلاميين والفنانين والأدباء، والذى يقام بالجامعة فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر تحت إشراف اتحاد الجامعات العربية ووزارتى الإعلام والثقافة.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوعى الثقافى الإعلامى، والعمل على دعم المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامى، ودعم عدد من القضايا الأخرى، على رأسها دعم قيم الولاء والانتماء ومكافحة الإرهاب والتحرش.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد "عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا"، إن الملتقى يعد أكبر تجمع إعلامى عربى مصرى، حيث يشارك فيه كليات وأقسام الإعلام فى الوطن العربى لأول مرة.

وأضاف السيد، بأن الملتقى سوف يتضمن تنظيم ورش عمل فى كل ما يتعلق بالعمل الإعلامى لطلاب وطالبات الإعلام، بالإضافة لندوات لكبار الإعلاميين لعرض تجاربهم وخبراتهم فى المجال الإعلامى، وتوعية الطلاب بأهمية وأخلاقيات العمل الإعلامى.