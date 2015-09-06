أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة جنوب الوادى تنظم ملتقى إعلاميًا لكليات الإعلام بالوطن العربى

Google+ Print
جامعة جنوب الوادى تنظم ملتقى إعلاميًا لكليات الإعلام بالوطن العربى جامعة جنوب الوادى تنظم ملتقى إعلاميًا لكليات الإعلام بالوطن العربى
بدأت جامعة جنوب الوادى برعاية الدكتور عباس منصور "رئيس الجامعة"، استعدادها لتنظيم الملتقى الإعلامى الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالوطن العربى، فى الرابع من أكتوبر المقبل، وبمشاركة كوكبة من الإعلاميين والفنانين والأدباء، والذى يقام بالجامعة فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر تحت إشراف اتحاد الجامعات العربية ووزارتى الإعلام والثقافة.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوعى الثقافى الإعلامى، والعمل على دعم المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامى، ودعم عدد من القضايا الأخرى، على رأسها دعم قيم الولاء والانتماء ومكافحة الإرهاب والتحرش.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد "عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا"، إن الملتقى يعد أكبر تجمع إعلامى عربى مصرى، حيث يشارك فيه كليات وأقسام الإعلام فى الوطن العربى لأول مرة.

وأضاف السيد، بأن الملتقى سوف يتضمن تنظيم ورش عمل فى كل ما يتعلق بالعمل الإعلامى لطلاب وطالبات الإعلام، بالإضافة لندوات لكبار الإعلاميين لعرض تجاربهم وخبراتهم فى المجال الإعلامى، وتوعية الطلاب بأهمية وأخلاقيات العمل الإعلامى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365