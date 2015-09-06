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مباحث أسوان تضبط مسجلين وبحوزتهما 5 كيلوجرامات بانجو

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مباحث أسوان تضبط مسجلين وبحوزتهما 5 كيلوجرامات بانجو مباحث أسوان تضبط مسجلين وبحوزتهما 5 كيلوجرامات بانجو
تمكنت وحدة مباحث قسم ثان أسوان من ضبط عاطلين تبين أن لهما معلومات جنائية مسجلة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 5 كيلوجرامات من مخدر البانجو بغرض الاتجار، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين بحجز القسم تحت تصرف النيابة العامة .

وكانت مأمورية ضبطية بشرق مدينة أسوان خلال الساعات الماضية قد ألقت القبض على المتهم ( احمد . ا ) 31 سنة والسابق اتهامه فى قضيتين وبرفقته المتهم ( محمد. ح ) 43 سنة والسابق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة وبحيازتها كمية من نبات البانجو المخدر موزعة على 48 لفافة مختلفة الأحجام .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وذلك حسبما أفادت الشرطة تحرر بذلك المحضر رقم 1028 جنايات قسم ثان، وجارى عرض المتهمين والمضبوطات على نيابة القسم للتحقيق.

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مصر 365