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غدا.. الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالشرقية يعقد أول مؤتمراته

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غدا.. الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالشرقية يعقد أول مؤتمراته غدا.. الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالشرقية يعقد أول مؤتمراته
أكدت أبو سمرة مسئول لجنة الإعلام بالاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالشرقية، أن الاتحاد يعقد أول مؤتمراته بالشرقية غدا الاثنين بمكتبة العامة بالزقازيق تحت عنوان "نحو تنمية مستدامة لحياه أفضل ".

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر يهدف لرفع الوعى التنموى والبيئى للمواطنين عامة وللشراقوة بشكل خاص، ليرفع الجميع شعار نحو حياة أفضل، خاصة وأن الشرقية تستعد للاحتفال بعيدها القومى، لافتة إلى أن الاتحاد يطمح للتعاون مع كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل إحداث تنمية مستدامة نحو حياه أفضل.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية محافظ الشرقية والدكتور عبدالحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى.

ويشارك فى المؤتمر العديد من القيادات لتنفيذية والشخصيات العامة وشباب من الجنسين من الجمهور الشرقاوى.

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مصر 365

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