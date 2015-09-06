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غدا.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية

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غدا.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية غدا.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية
يشهد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط غداً الاثنين انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "بالعلم والشباب تحيا " بعد توقف 6 سنوات، صرح بذلك عادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط .

وقال طلعت، إن أسبوع الجامعات المصرية يعتبر أكبر تجمع لشباب الجامعات الحكومية والخاصة والعسكرية بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة يتنافسون فى العديد من المسابقات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية وغيرها.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن انطلاق الشعلة تبدأ من أمام جامعة أسيوط حتى ديوان عام المحافظة، وذلك بمشاركة 150 شابا وفتاة من المتميزين بأنشطة مراكز الشباب (أندية الفتاة، أندية التطوع، فرق الجوالة والجولات) مشيراً إلى مشاركة لجنة من وزارة الشباب والرياضة فى احتفالات انطلاق الشعلة.

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مصر 365

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