في الرسالة الأولى من أحمد زاهر لابنته الرابعة "نور"، كتب الممثل عبر حسابه الشخصي في الفيسبوك: "ربنا يباركلي فيكي يا حبيبة بابا، نور أحمد زاهر"، كما نشر صورة جديدة لها.

وكانت هدى زوجة أحمد زاهر، قد أنجبت ابنتها الرابعة منذ يومين، بعد بناتها الثلاث: ليلى، وملك، ومنى.

وكان زاهر قد سبق له نشر صورة لابنته بعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات، في خطوة لا يقدم عليها غير عدد قليل من النجوم، خشيةً على أطفالهم من الحسد.

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