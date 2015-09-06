كريس جينير تباشر بمعاملات تغيير شهرتها

كشفت صحيفة In Touch الأمريكية أن نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner قررت تغيير شهرتها من Jenner إلى Kardashian، بعد تحول زوجها السابق Bruce Jenner رسمياً إلى إمرأة تدعى Caitlyn.

وذكرت الصحيفة عينها أن Kris بدأت معاملات تغيير شهرتها لتستعيد شهرة طليقها Robert Kardashian الذي إنفصلت عنه سنة 1991.

وقال أحد المقربين منها: بالرغم من أن طلاقها من Robert كان سيئاً وجعلها تعاني كثيراً، لكنها ترى أن الوقت قد حان لتتخلى نهائياً عن Jenner وتستعيد اسم Kris Kardashian.

وأوضح الشخص نفسه ان Kardashian هو الإسم المرتبط بشهرة عائلتها، كما أنها مقتنعة بأن خطوتها هذه ستساهم في جنيها مزيداً من الأموال.

يشار إلى أن Bruce Jenner أجرى مؤخراً الكثير من عمليات التجميل وحول نفسه إلى إمرأة تدعى Caitlyn.

الصور الأولى لكريس جينر مع طليقها المتحول إلى امرأة