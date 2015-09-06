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"الوفد" يعلن رفضه لدعوات التظاهر يوم 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية

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"الوفد" يعلن رفضه لدعوات التظاهر يوم 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية "الوفد" يعلن رفضه لدعوات التظاهر يوم 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية
أعلن المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، عن رفض الحزب لدعوات التظاهر فى 12 سبتمبر الجارى لرفض قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أن الحزب غير مؤيد لأى تظاهرات فى الوقت الحالى.

وأضاف الخولى لـ"اليوم السابع"، أن أى قانون سيدفع الموظفين للعمل سيلقى اعتراضًا منهم، متابعًا: "القانون عاجب جزء ولم يعجب آخرون، ولابد أن يعلم الجميع ظروف البلد الاقتصادية، وفى الوقت نفسه عاوزين قانون يعطى للعامل المجتهد وللموظف حقوقه".

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