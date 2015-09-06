غدا.. نظر أولى جلسات دعوى حظر قبول أوراق ترشح الإخوان فى الانتخابات

حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٧ سبتمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور أيمن الغندور الخبير فى تمويل الإرهاب، والتى يطالب خلالها بإصدار قرار بمنع وحظر قبول أوراق ترشح وشطب أى مرشح يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار فى وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان الإرهابية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٥٤٩٩ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن ترشح الإخوان فى انتخابات مجلس النواب ودخولهم البرلمان يمثل خطرا وتهديدا للأمن القومى، لأنه يثير لتذمر الشعب المصرى الذى قام بثورة ٣٠ يونيو وضحى فيهما بالعديد من الشهداء والمصابين لإسقاط نظامهم الفاشى وإزاحته من المشهد السياسى .

واستندت الدعوى إلى أن الدستور فى مادته ٢٣٧ تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، ومن ثم فإن السماح بترشح من يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار فى وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان الإرهابية بما يخالف نص المادة ٢٣٧ من الدستور.

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