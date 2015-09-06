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أحمد الزعابي: أبناؤنا سطروا بدمائهم أروع صفحات البذل

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أحمد الزعابي: أبناؤنا سطروا بدمائهم أروع صفحات البذل أحمد الزعابي: أبناؤنا سطروا بدمائهم أروع صفحات البذل

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة أن استشهاد أبطالنا من رجال القوات المسلحة الباسلة وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن بلادنا والأمة ورفع اسمها عالياً وجعل رايتها خفاقة في سماء العزة والكرامة دائما لهو فخر لكل أبناء الوطن، مشيراً إلى أن استشهادهم على تراب اليمن سيمنحنا العزيمة والقوة على اتمام مهمتنا وسيزيد أبناء الإمارات صلابة وشجاعة وهم يتسابقون لنيل الشهادة في ساحات البطولة والبذل والعطاء.

وقال معاليه في كلمة له إن أبناء الإمارات سطروا بدمائهم الزكية أروع صفحات النضال والتضحية فداء للوطن، وإن استشهاد جنودنا الأبطال خلال مشاركتهم قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن يعد وسام فخر لنا جميعاً.

وشدد على أن أبناء الإمارات من شيمهم حب الوطن وغوث المظلوم .. وثمن ما قدمه شهداؤنا من بذل لكل غال في سبيل رفع راية الحق والكرامة والمجد.. وأكد أن أسماءهم ستبقى خالدة مدى الدهر وسيتذكر الجميع أن دماءهم سالت من أجل الحفاظ على الكرامة العربية.

وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسر الشهداء الذين فاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ثمنا لرفعة وحماية بلدهم الإمارات التي تربوا على أرضها ونهلوا من خيرها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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